Коронавирус в Китае спровоцировал рекордное падение ВВП за последние 28 лет

Коронавирус в Китае спровоцировал рекордное падение ВВП. Фото: Mind

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Ракурс

Коронавирус в Китае стал причиной рекордного за последние 28 лет падения экономики в первом квартале 2020 года. ВВП Китая в январе-марте снизился на 6,8% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Эксперты прогнозировали, что ВВП Китая упадет на 6,5%.

Это первое большое снижение ВВП с 1992 года. С этого времени Китай начал делать ежеквартальные отчеты, пишет Reuters.

Спад китайской экономики объясняется введением в стране жесткого карантина в связи с пандемией коронавируса. В Китае были закрыты большинство предприятий.

Такие же карантинные меры сейчас введены экономически развитыми странами, поэтому ожидать в ближайшем будущем роста мировой экономики не приходится.

По сравнению с последним кварталом 2019 года ВВП Китая в первом квартале 2020 года снизился на 9,8%.

Так, в аграрном секторе за указанный период снижение составило 3,2%, в промышленном секторе —8,4%, в сфере услуг — 5,2%.

Как ранее писал «Ракурс», эксперты Международного валютного фонда считают, что пандемия коронавируса может спровоцировать самый большой экономический кризис со времен 30-х годов прошлого века.