Коронавірус у Почаївській лаврі: намісник відмовляється від контактів з МОЗ

https://racurs.ua/ua/n136895-spalah-covid-19-pidozruut-u-pochayivskiy-lavri-namisnyk-vidmovlyaietsya-spivpracuvaty-z-moz.html

Ракурс

Коронавірус у Почаївській лаврі може стрімко поширитися найближчим часом. Міністерство охорони здоров’я України вже підозрює великий спалах COVID-19 в Почаївській лаврі, проте інформацію не можуть підтвердити лабораторно через відмову намісника від співпраці. Раніше ЗМІ повідомляли, що у Почаївській лаврі коронавірусну інфекцію підтвердили в диякона та трьох хористів.

У нас вчора виникла ситуація по Шумському районі, яка тісно пов’язана з Почаївською лаврою, оскільки священик — хорист з лаври, є також священнослужителем на території Збаразького району, а його дружина працює бухгалтером у Шумській лікарні. Відповідно, контакти пішли як по співробітниках бухгалтерії, так і головний лікар у нас позитивний і багато лікарів, — розповіла головний санітарний лікар Тернопільській області Оксана Чайчук на засіданні оперативного штабу.

За її словами, 15 квітня був 21 позитивний результат COVID-19, а всього по Шумську — 26 випадків інфікування коронавірусом.

Коли ми почали проводити епідрозслідування, з’ясувалося, що саме з цим священиком і хором у Почаївській лаврі пов’язаний спалах і в Дубенському районі Рівненської області. Там теж багато позитивних. Цей спалах пов’язаний в одне вогнище — у Кременецький район, Почаїв і Дубенський район, — зазначила Чайчук.

На відео після 4 хв.:

За словами санлікаря, настоятель Почаївської лаври відмовляється від контактів. Його помічник обіцяв надати список хористів, але не зробив цього.

Мер Почаєва також не приймає участі у розв’язанні ситуації, посилаючись на те, що нікого не знає.

Вдалося обстежити двох священиків, двох хористів, а решта — контакт дуже великий. Ці священики — хористи Почаївської лаври. У них є парафії в Шумському районі, Кременецькому районі, Збаразькому районі. Тобто, якщо ми доб'ємося результатів обстеження, буде досить великий спалах, — сказала Чайка.

Окрім цього, консул Молдови повідомив про інфікування вісьмох паломників, які відвідували Почаївську лавру. Ситуація в лаврі перебуває на особистому контролі у прем'єра Дениса Шмигаля.

Налагодити контакт з намісником лаври не вдається і керівництву місцевої поліції. За словами начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександра Богомола, йому теж не вдалося сконтактуватися з настоятелем лаври. Правоохоронці, у свою чергу, пропонують обмежити в’їзд-виїзд з Почаєва.

Очільник Тернопільщини Володимир Труш також наголосив, що Почаївська лавра зобов’язана підкоритися вимогам санітарних лікарів.

У той же час на Фейсбук-сторінці «Шумщині православна» опубліковано заяву Шумського благочиння, в якій стверджується, що Чайчук вводить людей в оману, за що її потрібно притягнути до кримінальної відповідальності. Однак, всі заперечення церковників зводяться до одного твердження: «Почаївська лавра не має ніякого відношення до поширення COVID-19 на Шумщині».

Нагадаємо, станом на 17 квітня у Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР — у 353 випадках діагноз лабораторно підтверджений (325 випадків — дорослі, 28 випадків — діти), з них п’ять летальних.