Чорнобиль тут ні до чого: Гідрометцентр пояснив причини пилової бурі в Києві і дав прогноз, фото — Фейсбук Д.Чекалкіна

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Пилова буря в Києві, погіршення видимості та задуха не були спричинені пожежами в зоні відчуження навколо ЧАЕС.

В українському Гідрометцентрі пояснили причини погіршення метеорологічної видимості у столиці. Директор відомства Микола Кульбіда розповів, що в столичному регіоні учора посилився західний вітер (до 15−20 м/с). Але він не має жодного відношення до переміщення повітряних мас з боку Чорнобиля.

Ситуацію ускладнила тривала відсутність дощів і пересушування ґрунту. Внаслідок цього верхні шари ґрунту видувалися поривами вітру. Кульбіда стверджує, що це не несе хімічної та радіологічної загрози, а сьогодні ситуація почне покращуватися.

Продукти горіння, які були наявні у зоні відчуження — не могли потрапити до Києва, оскільки напрям вітру — північно-західний. Вчорашні негаразди пов’язані із пиловою бурею та переміщенням продуктів горіння з Житомирської області, — сказав Кульбіда.

Він також заявив, що впродовж найближчих 10 днів опадів в Україні не очікуються, за винятком крайнього заходу України. При цьому, в районах, де спостерігається горіння трави, торфу та лісу посилення швидкості вітру до значних величин також не очікується.

Кульбіда порадив обмежити перебування на вулиці, особливо вранці. У другій половині дня починається перемішування повітряних мас, що зменшує концентрацію шкідливих речовин у повітрі.

Синоптик зазначає, що ситуація, яка зараз склалася, буде зберігатися до 20 квітня. Того дня в столиці вітер посилиться, але й зміниться його напрямок. Таким чином якість атмосфери в Києві покращиться.

Нагадаємо, що вчора у другій половині дня в Києві відбулося погіршення метеорологічної видимості, що спричинило тривогу серед людей. Влада закликала людей закрити вікна і не виходити на вулицю.

Тим часом в Інституті ядерної та радіаційної безпеки Франції (IRSN) здійснили ряд власних досліджень потенційного радіаційного впливу пожежі в районі ЧАЕС у глобальних просторових масштабах. Сайт установи опублікував відео із картою ймовірного впливу.