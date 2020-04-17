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Место инцидента фото: КМДА
В Киеве возник масштабный провал на проезжей части (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n136906-v-kieve-voznik-masshtabnyy-proval-na-proezjey-chasti-foto-video.htmlРакурс
В Киеве на улице Вадима Гетьмана в районе Караваевых Дач произошел двойной провал проезжей части.
К инциденту привела авария в инженерных сетях «Киевводоканала». Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Место аварии ограждено, работники водоканала начали работы по ликвидации аварии, которые, ориентировочно, продлятся до сегодняшнего вечера. После этого начнутся работы по восстановлению дорожного покрытия.
В связи с этим улица Вадима Гетьмана была перекрыта в направлении Индустриального моста, на ней возник затор.
Напомним, в Киеве в июне прошлого года кусок путепровода на Осокорах упал на автомобиль, проезжавший под ним. В результате была повреждена передняя часть транспортного средства.