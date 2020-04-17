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Место инцидента фото: КМДА

В Киеве возник масштабный провал на проезжей части (ФОТО, ВИДЕО)

17 апр 2020, 14:21
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В Киеве на улице Вадима Гетьмана в районе Караваевых Дач произошел двойной провал проезжей части.

К инциденту привела авария в инженерных сетях «Киевводоканала». Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Место аварии ограждено, работники водоканала начали работы по ликвидации аварии, которые, ориентировочно, продлятся до сегодняшнего вечера. После этого начнутся работы по восстановлению дорожного покрытия.

В связи с этим улица Вадима Гетьмана была перекрыта в направлении Индустриального моста, на ней возник затор.

Место инцидента фото: КМДА


Напомним, в Киеве в июне прошлого года кусок путепровода на Осокорах упал на автомобиль, проезжавший под ним. В результате была повреждена передняя часть транспортного средства.

Источник: Ракурс


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