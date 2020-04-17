Ватажок фейкової ЛНР тимчасово перейменував Луганськ, фото — Военное обозрение

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Луганськ перейменували на Ворошиловоград. Саме таку назву в окупованому росіянами регіоні використовуватимуть разом із традиційною.

Відповідний указ сьогодні оприлюднив ватажок так званої Луганської народної республіки Леонід Пасічник. Головний сепаратист цього окупованого регіону в «указі» про перейменування окупованого бойовиками Луганська на Ворошиловград пояснив, що нова «стара» назва міста використовуватиметься тимчасово, тільки на заходах, приурочених до пам’ятних дат, пов’язаними з Другою світовою війною.

Назва «місто Ворошиловград» буде використовуватися разом з «місто Луганськ»

Підписав указ «Про використання найменування «місто Ворошиловград». З цією історичною назвою пов’язано героїчне минуле Луганська, і в пам’ятні дати ВВВ буде символічно згадувати про це. Наш обов’язок — зберігати історію нашої Вітчизни і передавати її нащадкам, — написав Пасічник.

Ворошиловоград — ще радянська назва міста, яка двічі використовувалася під час СРСР: з 1935 по 1958 роки і з 1970 по 1990 роки.

Місто називалося так на честь радянського воєначальника Климента Ворошилова, першого маршала СРСР. У 1953—1960 роках він був номінальним керівником Радянської держави — головою президії Верховної Ради СРСР.

Під час Великого терору Ворошилов брав участь у розгляді так званих розстрільних списків — переліків осіб, репресованих за санкцією Політбюро ЦК ВКП (б). Підпис Ворошилова присутній на 185 списках, за якими були засуджено і розстріляно понад 18 тис. осіб.