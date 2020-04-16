Обмін полоненими завершився на Донбасі. Фото: Главком

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Обмін полоненими між Україною і бойовиками ЛДНР відбувся на Донбасі 16 квітня. Терористи ДНР звільнили дев’ятьох українців, а сепаратисти з так званої ЛНР передали 11 осіб.

Загалом сьогодні було звільнено 20 українців, хоча спочатку планувалося звільнити 19 полонених. Про завершення процесу повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що Україна передала терористам сімох осіб, з них двоє — громадяни Російської Федерації. Процес передачі осіб відбувався близько двох годин на мосту поблизу міста Щастя. Спочатку українських полонених туди привезли на автобусі, згодом почався процес верифікації громадян, після чого Україна та терористи обмінялися полоненими.

Зараз на колишніх бранців терористів чекає обсервація у спеціально визначеному для цього місці. Їх забезпечать медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв’язку.

Президент Володимир Зеленський розповів, що радіє кожного разу, коли Україні вдається звільнити свої громадян.

Для нас звичайні громадяни — такі ж самі герої, тому що вони були за ґратами, вони захищали нашу країну і наш суверенітет, — зазначив він, додавши, що Україна повертатиме усіх своїх громадян.





Нагадаємо, також обмін полоненими сьогодні відбувся на КПВВ «Майорськ» у рамках третього етапу взаємного звільнення громадян за формулою «всіх на всіх». Український омбудсмен повідомляла, що 16 квітня додому повернуться 19 громадян України, які незаконно утримувалися на тимчасово окупованих територіях Донбасу.