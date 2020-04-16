Обмен пленными завершился в Донбассе. Фото: Главком

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Обмен пленными между Украиной и боевиками ЛДНР состоялся на Донбассе 16 апреля. Террористы ДНР освободили девятерых украинцев, а сепаратисты так называемой ЛНР передали 11 человек.

Всего сегодня было освобождено 20 украинцев, хотя изначально планировалось освободить 19 узников. О завершении процесса обмена сообщают сепаратистские СМИ.

Сообщается, что Украина передала террористам семерых человек, из них двое — граждане Российской Федерации. Процесс передачи пленных проходил около двух часов на мосту возле города Счастье. Сначала украинских пленных туда привезли на автобусе, потом начался процесс верификации граждан, после чего Украина и террористы обменялись пленными.

Сейчас бывших пленников террористов ждет обсервация в специально определенном для этого месте. Их обеспечат медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что радуется каждый раз, когда Украине удается освободить свои граждан.

Для нас обычные граждане — такие же герои, потому что они были за решеткой, они защищали нашу страну и наш суверенитет, — отметил он, добавив, что Украина будет возвращать всех своих граждан.





Напомним, также обмен пленными сегодня состоялся на КПВВ «Майорское» в рамках третьего этапа взаимного освобождения граждан по формуле «всех на всех». Украинский омбудсмен сообщала, что 16 апреля домой вернутся 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Донбасса.