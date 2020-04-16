Рада собралась дать бой поправочному спаму и согласовать оборонные закупки: трансляция

https://racurs.ua/n136832-vneocherednaya-rada-sobralas-dat-boy-popravochnomu-spamu-i-soglasovat-oboronnye-zakupki.html

Ракурс

Верховная Рада 16 апреля собралась на внеочередное заседание, инициированное президентом Владимиром Зеленским. В повестку дня включен вопрос противодействия «поправочному» спаму — законопроект № 1043, предусматривающий внесение изменений в регламент работы украинского парламента. Этот законопроект нацелен минимизировать законодательные злоупотребления нардепов, он уже прошел первое чтение.

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