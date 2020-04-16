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Рада собралась дать бой поправочному спаму и согласовать оборонные закупки: трансляция

Внеочередная Рада собралась дать бой «поправочному» спаму и согласовать оборонные закупки (ТРАНСЛЯЦИЯ)

16 апр 2020, 12:50
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Верховная Рада 16 апреля собралась на внеочередное заседание, инициированное президентом Владимиром Зеленским. В повестку дня включен вопрос противодействия «поправочному» спаму — законопроект № 1043, предусматривающий внесение изменений в регламент работы украинского парламента. Этот законопроект нацелен минимизировать законодательные злоупотребления нардепов, он уже прошел первое чтение.

Также сегодня народные избранники планируют:

  • ратифицировать соглашение об образовательном гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0034);

  • во втором чтении внести изменения в закон «О местном самоуправлении в Украине» (№ 2653);

  • усилить защиту телекоммуникационных сетей (№ 2654);



  • принять законопроект об оборонных закупках (№ 2398-д).

Источник: Ракурс


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