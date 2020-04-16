Рада зібралася дати бій поправковому спаму та погодити оборонні закупівлі: трансляція

https://racurs.ua/ua/n136832-pozachergova-rada-zibralasya-daty-biy-popravkovomu-spamu-ta-pogodyty-oboronni-zakupivli.html

Ракурс

Верховна Рада 16 квітня зібралася на позачергове засідання, ініційоване президентом Володимиром Зеленським. До порядку денного включено питання протидії «поправковому» спаму — законопроект № 1043, що передбачає внесення змін до регламенту роботи українського парламенту. Цей законопроект щодо мінімізації законодавчих зловживань нардепів вже пройшов перше читання.

Також сьогодні народні обранці мають на меті: