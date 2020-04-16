Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рада зібралася дати бій поправковому спаму та погодити оборонні закупівлі: трансляція

Позачергова Рада зібралася дати бій «поправковому» спаму та погодити оборонні закупівлі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

16 кві 2020, 12:50
999

Верховна Рада 16 квітня зібралася на позачергове засідання, ініційоване президентом Володимиром Зеленським. До порядку денного включено питання протидії «поправковому» спаму — законопроект № 1043, що передбачає внесення змін до регламенту роботи українського парламенту. Цей законопроект щодо мінімізації законодавчих зловживань нардепів вже пройшов перше читання.

Також сьогодні народні обранці мають на меті:

  • ратифікувати угоду про освітній грант Фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0034);

  • у другому читанні внести зміни до закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (№ 2653);

  • посилити захист телекомунікаційних мереж (№ 2654);



  • ухвалити законопроект про оборонні закупівлі (№ 2398-д).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів