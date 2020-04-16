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Рада зібралася дати бій поправковому спаму та погодити оборонні закупівлі: трансляція
Позачергова Рада зібралася дати бій «поправковому» спаму та погодити оборонні закупівлі (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n136832-pozachergova-rada-zibralasya-daty-biy-popravkovomu-spamu-ta-pogodyty-oboronni-zakupivli.htmlРакурс
Верховна Рада 16 квітня зібралася на позачергове засідання, ініційоване президентом Володимиром Зеленським. До порядку денного включено питання протидії «поправковому» спаму — законопроект № 1043, що передбачає внесення змін до регламенту роботи українського парламенту. Цей законопроект щодо мінімізації законодавчих зловживань нардепів вже пройшов перше читання.
Також сьогодні народні обранці мають на меті:
ратифікувати угоду про освітній грант Фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0034);
у другому читанні внести зміни до закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (№ 2653);
посилити захист телекомунікаційних мереж (№ 2654);
ухвалити законопроект про оборонні закупівлі (№ 2398-д).
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