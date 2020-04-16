Екзопланета. Фото: Stimul.online

https://racurs.ua/ua/n136841-planeta-blyznuk-zemli-vyyavlena-na-vidstani-300-svitlovyh-rokiv-foto.html

Ракурс

Планета-близнюк Землі розташована від нас на відстані 300 світлових років. Екзопланета була виявлена ​​комічним телескопом Kepler і отримала назву Kepler-1649c.

Слід зазначити, що телескоп Kepler за час свого перебування на орбіті Землі встиг виявити кілька тисяч екзопланет, але більшість із них занадто великого розміру і розташовані на неправильній відстані від своїх зірок, повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA.

Екзопланету Kepler-1649c вчені вважають самою схожою на Землю із усіх планет, які були раніше виявлені. Вона всього лише в 1,06 рази більша за Землю і отримує від своєї зірки 75% енергії, яку Земля отримує від Сонця.

Kepler-1649c обертається навколо червоного карлика, а рік на ній триває всього 19,5 земних діб. У даній зоряній системі є ще одна тверда планета, але її орбіта розташована ще ближче до світила.

Вчені припускають, що на поверхні Kepler-1649c приблизно така ж температура, як і на Землі. Склад поверхні і атмосфери Kepler-1649c поки що не вивчений.

На думку астрономів, на Kepler-1649c може бути життя. Однак слід врахувати, що червоні карлики можуть бути набагато активнішими, ніж наше Сонце. На таких зірках часто відбуваються спалахи з викидом потужних потоків енергії, які можуть вбити все живе.

Як раніше писав «Ракурс», вчора поруч із Землею пролетів великий астероїд. Кам’яна брила розміром від 13 до 70 м пролетіла на відстані 359 тис. км від Землі.