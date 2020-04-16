Экзопланета. Фото: Stimul.online

https://racurs.ua/n136841-planeta-bliznec-zemli-obnarujena-na-rasstoyanii-300-svetovyh-let-foto.html

Ракурс

Планета-близнец Земли расположена от нас на расстоянии 300 световых лет. Экзопланета была обнаружена комическим телескопом Kepler и получила название Kepler-1649c.

Следует отметить, что телескоп Kepler за время своего нахождения на орбите Земли успел обнаружить несколько тысяч экзопланет, но большинство из них слишком большого размера и находятся на неподходящем расстоянии от своих звезд, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

Экзопланету Kepler-1649c ученые считают самой похожей на Землю из всех планет, которые были ранее обнаружены. Она всего лишь в 1,06 раза больше Земли и получает от своей звезды 75% энергии, которую Земля получает от Солнца.

Kepler-1649c вращается вокруг красного карлика, а год на ней длится всего 19,5 земных суток. В данной звездной системе есть еще одна твердая планета, но ее орбита расположена еще ближе к светилу.

Ученые предполагают, что на поверхности Kepler-1649c примерно такая же температура, как и на Земле. Состав поверхности и атмосферы Kepler-1649c пока не изучен.

По мнению астрономов, Kepler-1649c может быть обитаемой. Однако следует учесть, что красные карлики могут быть намного активнее, чем наше Солнце. На таких звездах часто происходят вспышки с выбросом мощных потоков частиц, которые могут убить все живое.

Как ранее писал «Ракурс», вчера рядом с Землей пролетел крупный астероид. Каменная глыба размером от 13 до 70 м пролетела на расстоянии 359 тыс. км от Земли.