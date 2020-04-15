Астероид. Фото: RT

https://racurs.ua/n136766-segodnya-ryadom-s-zemley-proletit-krupnyy-asteroid-infografika.html

Ракурс

Новости космоса вызвали у астрономов тревогу. Сегодня, 15 апреля, рядом с Землей пролетит крупный астероид. Его орбита находится внутри орбиты Луны.

Об опасности из космоса сообщает портал Space.

Астрономы обнаружили астероид 2020 GH2 11 апреля, а его размер составляет от 13 до 70 м. Это соизмеримо с размерами большого дома.

Космический пришелец пронесется от Земли на расстоянии 359 тыс. км. По космическим меркам данное расстояние считается очень маленьким. Напомним, что расстояние до Луны составляет 385 тыс. км.

Астрономы определили траекторию полета астероида и утверждают, что он не представляет опасности для Земли.

По мнению ученых, 2020 GH2 по сравнению с астероидом, который 65 млн лет назад уничтожил динозавров, как песчинка соли.

Как ранее писал «Ракурс», в созвездии Змееносца на расстоянии 390 млн световых лет от Земли зафиксирован взрыв огромной мощности, который был порожден сверхмассивной черной дырой.