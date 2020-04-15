Вчера на аллее Героев Небесной Сотни пострадала историческая памятка, фото: Музей Майдана

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В Киеве на аллее Героев Небесной Сотни вчера во время спецоперации СБУ пострадал объект культурного наследия и вещественное доказательство преступлений в отношении Майдана — фонарный столб со следами двух пуль.

Этот столб входит в памятники истории «Место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул. Институтской в ​​г. Киеве во время акций протеста в феврале 2014 года» (охранный номер 946-Кв). Об этом сообщает пресс-служба Музея Майдана.

Отмечается, что вчера в этом районе работники СБУ задерживали мужчину, который, представляясь работником Кабмина, «продавал» должности в органах власти.

Задержание сопровождалось стрельбой и погоней, во время которой водитель одного из автомобилей не справился с управлением, в результате чего транспортное средство снесло бетонные клумбы и врезалось в этот фонарный столб.

Также была повреждена брусчатка в его основе и разбиты шесть бетонных клумб, которые блокировали незаконную парковку на аллее.

О повреждении объекта музей сообщил Офису генпрокурора, ГБР, Нацполиции и Департаменту охраны культурного наследия КГГА.

Столп является одним из объектов хранения, — отмечает директор музея Игорь Пошивайло. — Он как раз находится под охраной как составляющая часть памятника местного значения. В то же время это также вещественное доказательство для следователей.

В музее отмечают, что Аллея Героев Небесной Сотни имеет статус улицы, а не мемориала, что делает ее уязвимой для вандалов и подобных инцидентов.

Многие важные объекты, в том числе доказательства по уголовным производствам, исчезли или повреждены за последние шесть лет, — подчеркивает Пошивайло.

Напомним, вчера СБУ задержала мужчину, который за 25 тыс. долл. «продавал» должность заместителя председателя Аграрного фонда Украины. Он попытался убежать от сотрудников спецслужбы на автомобиле, однако во время погони врезался в столб.