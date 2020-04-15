Вчора на алеї Героїв Небесної Сотні постраждала історична пам’ятка, фото: Музей Майдану

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У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні вчора під час спецоперації СБУ постраждав об'єкт культурної спадщини та речовий доказ злочинів щодо Майдану — ліхтарний стовп зі слідами двох куль.

Цей стовп входить до пам’ятки історії «Місце бойових дій та масової загибелі громадян в районі вул. Інститутської у м. Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року» (охоронний номер 946-Кв). Про це повідомляє прес-служба Музею Майдану.

Зазначається, що вчора в цьому районі працівники СБУ затримували чоловіка, який, представляючись працівником Кабміну, «продавав» посади в органах влади.

Затримання супроводжувалося стріляниною та гонитвою, під час якої водій одного з автомобілів не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб зніс бетонні клумби та врізався у цей ліхтарний стовп.

Також було пошкоджено бруківку в його основі й розтрощено шість бетонних клумб, які блокували незаконне паркування на алеї.

Про пошкодження об'єкта музей повідомив Офісу генпрокурора, ДБР, Нацполіції та Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Стовп є одним з об'єктів збереження, — наголошує директор музею Ігор Пошивайло. — Він якраз є під охороною як складник пам’ятки місцевого значення. Водночас це також речовий доказ для слідчих.

У музеї наголошують, що Алея Героїв Небесної Сотні має статус вулиці, а не меморіалу, що робить її вразливою для вандалів та подібних інцидентів.

Багато важливих об'єктів, у тому числі доказів у кримінальних провадженнях, зникло або пошкоджено за останні шість років, — наголошує Пошивайло.

Нагадаємо, вчора СБУ затримала чоловіка, який за 25 тис. дол. «продавав» посаду заступника голови Аграрного фонду України. Він спробував утекти від співробітників спецслужби на автомобілі, проте під час погоні врізався у стовп.