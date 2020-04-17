Главарь фейковой ЛНР временно переименовал Луганск, фото — Военное обозрение

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Луганск переименовали в Ворошиловоград. Именно такое название в оккупированном россиянами регионе будут использовать вместе с традиционным.

Соответствующий указ сегодня обнародовал главарь так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник. Главный сепаратист этого оккупированного региона в «указе» о переименовании оккупированного боевиками Луганска в Ворошиловград пояснил, что новое «старое» название города будет использоваться временно, только на мероприятиях, приуроченных к памятным датам, связанным со Второй мировой войной.

Название «город Ворошиловград» будет использоваться вместе с «город Луганск»

Подписал указ «Об использовании наименования «город Ворошиловград». С этим историческим названием связано героическое прошлое Луганска, и в памятные даты ВОВ будет символически напоминать об этом. Наш долг — хранить историю нашего Отечества и передавать ее потомкам, — написал Пасечник.

Ворошиловоград — еще советское название города, оно дважды использовалось во время СССР: с 1935 по 1958 годы и с 1970 по 1990 годы.

Город назывался так в честь советского военачальника Климента Ворошилова, первого маршала СССР. В 1953—1960 годах он был номинальным руководителем Советского государства — председателем президиума Верховного Совета СССР.

Во время Большого террора Ворошилов участвовал в рассмотрении так называемых расстрельных списков — перечней лиц, репрессированных по санкции Политбюро ЦК ВКП (б). Подпись Ворошилова присутствует на 185 списках, по которым были осуждены и расстреляны более 18 тыс. человек.