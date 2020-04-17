Коронавірус у Києві виявили у 705 осіб, COVID-19 косить Києво-Печерську лавру. Фото: DW

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Коронавірус у Києві виявили у 705 осіб. За останню добу додався 61 інфікований. Із них госпіталізовано 16 осіб, решта перебуває на самоізоляції вдома, але під наглядом медиків. Такі дані станом на 17 квітня повідомив на брифінгу мер Віталій Кличко.

Серед виявлених хворих — семеро медичних працівників і стільки ж представників духівництва Києво-Печерської лаври. До того ж, через спалах коронавірусу було вирішено закрити на карантин територію Іонинського монастиря.

До слова, вчора спільнота «Київ Оперативний» оприлюднила відео, на якому зафіксовано приїзд швидкої допомоги до Києво-Печерської лаври. У підписі до відео вказано, що за дві години відбулося чотири виклики «швидкої».

Щодо віку та статі хворих на COVID-19, яких виявили упродовж доби, Кличко повідомив наступне:

31 жінка (20−97 років);

28 чоловіків (19−71 рік);

двоє хлопчиків по 12 років.

За весь час діагностування захворювання повністю одужали від коронавірусу 30 київських пацієнтів.

Кличко також наголосив, що з завтрашнього дня буде обмежено доступ до всіх кладовищ у Києві. Виключення — лише поховання померлих, але за умови дотримання карантинних правил.