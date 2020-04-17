Коронавирус в Киеве обнаружили у 705 человек, COVID-19 косит Киево-Печерскую лавру. Фото: DW

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Коронавирус в Киеве обнаружили у 705 человек. За последние сутки добавился 61 инфицированный. Из них госпитализированы 16 человек, остальные находятся на самоизоляции дома, но под наблюдением медиков. Такие данные по состоянию на 17 апреля сообщил на брифинге мэр Виталий Кличко.

Среди выявленных больных — семь медицинских работников и столько же представителей духовенства Киево-Печерской лавры. К тому же, в связи со вспышкой коронавируса было решено закрыть на карантин территорию Ионинского монастыря.

К слову, вчера сообщество «Киев Оперативный» обнародовало видео, на котором зафиксирован приезд скорой помощи в Киево-Печерскую лавру. В подписи к видео указано, что за два часа произошло четыре вызова «скорой».

Что касается возраста и пола больных COVID-19, которых обнаружили в течение суток, Кличко сообщил следующее:

31 женщина (20−97 лет);

28 мужчин (19−71 год);

два мальчика по 12 лет.

За все время диагностирования заболевания полностью выздоровели от коронавируса 30 киевских пациентов.

Кличко также отметил, что с завтрашнего дня будет ограничен доступ ко всем кладбищам в Киеве. Исключение — только захоронения умерших, но при условии соблюдения карантинных правил.