https://racurs.ua/n136899-klichko-soobschil-statistiku-zaderjaniy-na-karantinnyh-kpp-vokrug-kieva.html

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Карантин в Киеве поддерживают со вчерашнего дня так называемые «коронавирусные» контрольные пункты въезда и выезда. Их сотрудники успели выявить лиц с повышенной температурой и не пустить их в Киев.

Мэр столицы Виталий Кличко на брифинге в КГГА сообщил, что со вчерашнего дня на КПП у 40 человек обнаружили повышенную температуру. Шестерых из них осмотрели медики. Никто из таких водителей и пассажиров в Киев не въехал.

Сотрудники постов посоветовали этим людям вернуться домой и пойти на самоизоляцию, — сказал Кличко.

В Киеве пока обнаружили 705 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Лидирует в Украине в этом невеселом рейтинге Черновицкая область (759).

Вчера и сегодня на въездах в Киев образовались пробки. Это произошло после установления контрольных пунктов пропуска, которые проводят температурный скрининг у водителей и пассажиров.

Блокпосты будут работать до 20 апреля на всех въездах в столицу. На них проводят температурный скрининг. Через посты пропускают граждан, температура у которых при проверке будет до 37,5 градусов.

Если же она выше этого показателя, а у пассажиров или водителя будут признаки острого респираторного заболевания, обещают вызывать бригаду для тестирования на наличие коронавируса и отправлять этих граждан на самоизоляцию. Если температура будет достигать более 38 градусов, водителя или пасажира принудительно госпитализируют.