https://racurs.ua/ua/n136899-klychko-povidomyv-statystyku-zatryman-na-karantynnyh-kpp-navkolo-kyieva.html

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Карантин у Києві підтримують відучора так звані «коронавірусні» контрольні пункти в’їзду та виїзду. Їхні співробітники встигли виявити осіб із підвищеною температурою і не пустити їх до Києва.

Мер столиці Віталій Кличко на брифінгу в КМДА повідомив, що з учорашнього дня на КПП у 40 осіб виявили підвищену температуру. Шістьох з них оглянули медики. Ніхто з таких водіїв та пасажирів до Києва не в’їхав.

Співробітники постів порадили цим людям повернутися додому і піти на самоізоляцію, — сказав Кличко.

У Києві наразі виявили 705 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Лідирує в Україні у цьому сумному рейтингу Чернівецька область (759).

Вчора і сьогодні на в’їздах до Києва утворилися затори. Це сталося після встановлення контрольних пунктів пропуску, які проводять температурний скринінг у водіїв та пасажирів.

Блокпости працюватимуть до 20 квітня на всіх в’їздах у Київ, на яких проводять температурний скринінг. Через пости пропускають громадян, температура у яких під час перевірки буде до 37,5 градусів.

Якщо ж вона вища за цей показник, а в пасажирів чи водії будуть ознаки гострого респіраторного захворювання, викликатимуть бригаду для тестування на наявність коронавірусу і відправлятимуть цих громадян на самоізоляцію. Якщо температура буде сягати більше 38 градусів, людину примусово госпіталізують.