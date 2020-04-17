Война на Донбассе: Боевики прикрываются карантином для подготовки диверсантов, фото — Укринформ

https://racurs.ua/n136907-boeviki-prikryvautsya-karantinom-dlya-podgotovki-diversantov-razvedka-minoborony-video.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается несмотря на карантин, введенный и в Украине, и в фейковых квази-образованиях. Как оказалось, карантин на фронте помогает боевикам так называемых ДНР-ЛНР готовить диверсантов и снайперов.

Российское оккупационное командование использует введение карантинного режима на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, чтобы скрыть подготовку диверсионных групп и снайперских пар.

Например, в течение этой недели оккупанты активно готовились к диверсиям за пределами полигонов. Такие данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

Кроме того, по его словам, противник интенсивно пополнял запасы боекомплекта в передовых подразделениях, в частности, поступали боеприпасы для стрелкового оружия и гранатометов.

В течение 16 апреля, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере соблюсти режим «тишина» на линии боевого соприкосновения. Гуцуляк сообщил, что позиции военных ООС в районе поселка Пески возле Донецка обстреляли из автоматических станковых гранатометов. Украинские военные подавили вражескую вооруженную активность. Боевые потери в ВСУ отсутствуют.

17 апреля вооруженные формирования РФ режим тишины на линии боевого соприкосновения пока не нарушали.

«Ракурс» сообщал, что 15 апреля на Донбассе боевики били из гранатометов и пулеметов и ранили трех бойцов ООС.