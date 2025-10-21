Рада призначила Тетяну Бережну віце-прем'єром з гуманітарної політики

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада голосами 266 народних обранців підтримала постанову про призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики — міністра культури України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Єдине міністерство, яке було три місяці з т.в.о. після «великого ліжкопересування» в уряді, — зазначив він. — Це 5-й міністр культури за останні 5 років.

28 липня Кабмін призначив Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій.