Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьером по гуманитарной политике

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк
Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьером по гуманитарной политикеhttps://racurs.ua/n209810-rada-naznachila-tatyanu-berejnuu-vice-premerom-po-gumanitarnoy-politike.htmlРакурс
Верховна Рада голосами 266 народних обранців підтримала постанову про призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики — міністра культури України.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Єдине міністерство, яке було три місяці з т.в.о. після «великого ліжкопересування» в уряді, — зазначив він. — Це 5-й міністр культури за останні 5 років.
28 липня Кабмін призначив Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій.