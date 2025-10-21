Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьером по гуманитарной политике

21 окт 2025, 15:40
999

Верховна Рада голосами 266 народних обранців підтримала постанову про призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики — міністра культури України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Єдине міністерство, яке було три місяці з т.в.о. після «великого ліжкопересування» в уряді, — зазначив він. — Це 5-й міністр культури за останні 5 років.

28 липня Кабмін призначив Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров