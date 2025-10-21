Рада лишила мандата «слугу» Колесник

Анна Колесник, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n209809-rada-lishila-mandata-slugu-kolesnik.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 21 жовтня, підтримала постанову № 13337 про позбавлення повноважень народного депутата Анни Колісник у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

За цю постанову проголосували 262 народні обранці. Про це повідомляється на сторінці постанови на сайті Ради.

Колісник у 2019 році була обрана нардепом IX скликання від партії «Слуга народу» (№ 94 у списку, безпартійна).

У 2022 році НАБУ та САП повідомили Колісник про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації на понад 4,4 млн грн. За версією слідства, вона не внесла до е-декларації за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автомобіля.

У 2023 році Вищий антикорупційний суд визнав Колісник винною та призначив їй штраф, однак звільнив від покарання у звʼязку із закінченням строків давності.

Заяву про складання мандату Колісник подала ще у червні 2025 року. Замість нею до парламенту має увійти наступний кандидат у списку «Слуги народу» — Дмитро Слинько (№ 151), колишній журналіст та редактор партійної газети.