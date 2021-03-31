Надо валить из этой страны... на майские выходные — нардеп-«слуга» попыталась оправдаться

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Анна Колиснык, нардеп из фракции Владимира Зеленского «Слуга народа», попавшая в скандал из-за фразы «нужно сваливать из этой страны», которую она написала в телефонной переписке во время выступления в Верховной Раде главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, попыталась оправдаться за свои слова, однако впоследствии удалила сообщение со своей Фейсбук-страницы.

Сегодня я стала предметом обсуждения журналистов, что, мол, хочу покинуть страну. На самом деле, речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну насовсем, — написала депутат в удаленном сообщении.

По словам Колиснык, она имела в виду проведение отпуска за границей во время выходных в мае.

Напомним, Колиснык поймали на телефонном общении во время внеочередного заседания парламента 30 марта. Нардеп переписывалась с абонентом по имени «Стас» и прокомментировала выступление главнокомандующего ВСУ о том, что Россия наращивает войска близ государственной границы Украины под видом подготовки к военным учениям, фразой: «Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны».