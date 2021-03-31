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Ракурс
Анна Колиснык, фото: социальные сети

Нужно сваливать из этой страны — выступление Хомчака напугало депутата из «Слуги народа» (ФОТО)

31 мар 2021, 13:48
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Анну Колиснык, народного депутата из «Слуги народа», поймали на телефонной переписке во время заседания Верховной Рады, которое состоялось вчера, 30 марта.

Переписываясь с абонентом по имени «Стас» она заявила, что «нужно сваливать из этой страны». Фотоснимки соответствующей переписки сделал один из фотокорреспондентов, сообщает издание «Буквы».

Так Колиснык прокомментировала выступление с парламентской трибуны главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который, в частности, сообщил, что РФ наращивает войска вблизи госграницы Украины под видом подготовки к военным учениям.

Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны, — написала Колиснык.

Переписка Анны Колиснык, фото: «Буквы»


Переписка Анны Колиснык, фото: «Буквы»

Напомним, недавно журналисты сняли скандальную переписку в чате фракции «Слуга народа», в которой депутаты применяли некорректные «эпитеты» в отношении коллег из других фракций.


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