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Ракурс
Анна Колісник, фото: соціальні мережі

Треба валити з цієї країни — виступ Хомчака налякав депутата зі «Слуги народу» (ФОТО)

31 бер 2021, 13:48
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Анну Колісник, народного депутата зі «Слуги народу», впіймали на телефонному листуванні під час засідання Верховної Ради, яке відбулося вчора, 30 березня.

Переписуючись з абонентом на ім’я «Стас» вона заявила, що «треба валити з цієї країни». Фотознімки відповідного листування зробив один із фотокореспондентів, повідомляє видання «Букви».

Так Колісник прокоментувала виступ з парламентської трибуни головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, який, зокрема, повідомив, що РФ нарощує війська поблизу держкордону України під виглядом підготовки до військових навчань.

Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни, — написала Колісник.

Листування Анни Колісник, фото: «Букви»


Листування Анни Колісник, фото: «Букви»

Нагадаємо, нещодавно журналісти зафільмували скандальне листування у чаті фракції «Слуга народу», в якому депутати застосовували некоректні «епітети» щодо колег з інших фракцій.


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