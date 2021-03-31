Ракурсhttps://racurs.ua/
Анна Колісник, фото: соціальні мережі
Треба валити з цієї країни — виступ Хомчака налякав депутата зі «Слуги народу» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n152548-treba-valyty-z-ciieyi-krayiny-vystup-homchaka-nalyakav-deputata-zi-slugy-narodu-foto.htmlРакурс
Анну Колісник, народного депутата зі «Слуги народу», впіймали на телефонному листуванні під час засідання Верховної Ради, яке відбулося вчора, 30 березня.
Переписуючись з абонентом на ім’я «Стас» вона заявила, що «треба валити з цієї країни». Фотознімки відповідного листування зробив один із фотокореспондентів, повідомляє видання «Букви».
Так Колісник прокоментувала виступ з парламентської трибуни головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, який, зокрема, повідомив, що РФ нарощує війська поблизу держкордону України під виглядом підготовки до військових навчань.
Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни, — написала Колісник.
Нагадаємо, нещодавно журналісти зафільмували скандальне листування у чаті фракції «Слуга народу», в якому депутати застосовували некоректні «епітети» щодо колег з інших фракцій.
.