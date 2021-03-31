Анна Колісник, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n152548-treba-valyty-z-ciieyi-krayiny-vystup-homchaka-nalyakav-deputata-zi-slugy-narodu-foto.html

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Анну Колісник, народного депутата зі «Слуги народу», впіймали на телефонному листуванні під час засідання Верховної Ради, яке відбулося вчора, 30 березня.

Переписуючись з абонентом на ім’я «Стас» вона заявила, що «треба валити з цієї країни». Фотознімки відповідного листування зробив один із фотокореспондентів, повідомляє видання «Букви».

Так Колісник прокоментувала виступ з парламентської трибуни головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, який, зокрема, повідомив, що РФ нарощує війська поблизу держкордону України під виглядом підготовки до військових навчань.

Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни, — написала Колісник.

Нагадаємо, нещодавно журналісти зафільмували скандальне листування у чаті фракції «Слуга народу», в якому депутати застосовували некоректні «епітети» щодо колег з інших фракцій.