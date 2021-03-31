Покращення ситуації з коронавірусом помітило МОЗ у трьох регіонах

https://racurs.ua/ua/n152547-pokraschennya-sytuaciyi-z-koronavirusom-pomitylo-moz-u-troh-regionah.html

Ракурс

Захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19 збільшиться, прогнозують в уряді. Збільшення кількості хворих та кількості госпіталізацій очікують у найближчі один-два тижні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні Кабміну 31 березня розповів, що найбільш напружена ситуація у Києві, тут завантаженість ліжок з киснем становить 85,8%.

Це найвищий показник по країні. Кепська ситуація і в Хмельницький області. Найближчими днями вона може бути переведена на червоний рівень епіднебезпеки.

Водночас ситуація покращилась у трьох областях. За словами Степанова, завантаженість ліжок з киснем в Івано-Франківській області складає 43%, а динаміка рівня госпіталізації складає майже 16%.

У трьох регіонах, а саме в західних, в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, ми бачимо стабілізацію та покращення ситуації, — розповів Степанов.

Відзначимо, що саме ці три регіони були переведені у «червону» зону карантину наприкінці лютого- початку березня.

Наразі в Україні в «червоній» зоні карантину перебуває 11 регіонів.

Сьогодні в МОЗ констатували максимум смертей українців від коронавірусу за добу.