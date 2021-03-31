Нові зони карантину та рівень COVID-госпіталізацій назвав МОЗ

https://racurs.ua/ua/n152537-novi-zony-karantynu-ta-riven-covid-gospitalizaciy-nazvalo-moz-infografika.html

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Нові зони карантину 31 березня оприлюднило Міністерство охорони здоров’я України. За оновленими даними, 21 область перевищила показник госпіталізацій COVID-інфікованих. Найвищий показник госпіталізацій за добу спостерігається на Хмельниччині.

При цьому 10 областей та Київ перебувають у «червоній» зоні через значне поширення коронавірусної хвороби.

Єдиним регіоном у «жовтій» зоні залишається Хмельницька область, попри значний стрибок показника госпіталізацій (120,2 — удвічі більше норми).

«Помаранчева» зона діє у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Показник рівня госпіталізацій у 60 осіб на 100 тис. населення не перевищено у:

Кіровоградській (40,1),

Луганській (40,3),

Хмельницькій (43,3),

Донецькій (59,5) областях.

За добу рівень госпіталізацій став вищим у 10 регіонах «небезпечної» зони по COVID-госпіталізаціях — Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій і Черкаській областях.

Також на Житомирщині рівень госпіталізацій сягає 116,2, а на Вінниччині 116.

Нагадаємо, карантин в Україні для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку трансформували у форму адаптивного карантину. З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. З 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні запровадять локдаун, якщо більшість областей опиниться в «червоній» зоні.