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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Від коронавірусу померла рекордна кількість українців за останню добу (ІНФОГРАФІКА)

31 бер 2021, 09:12
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 30 березня, підхопили 11 тис. 226 людей.

Захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 5 тис. 558 осіб;
  • летальних випадків — 407;
  • одужало — 6 тис. 405 осіб;
  • здійснено тестувань — 139 тис. 224 (зокрема методом ПЛР — 61 тис. 839, методом ІФА — 21 тис. 984).

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 1 млн 674 тис. 168 осіб;
  • одужало — 1 млн 313 тис. 481 особа;
  • летальних випадків — 32 тис. 825;
  • проведено ПЛР-тестувань — 8 млн 120 тис. 102.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 100), Одеській (1 тис. 12), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ — 1 тис. 100 випадків;
  • Вінницька область — 439 випадків;
  • Волинська область — 254 випадки;
  • Дніпропетровська область — 209 випадків;
  • Донецька область — 705 випадків;
  • Житомирська область — 434 випадки;
  • Закарпатська — 370 випадків;
  • Запорізька область — 737 випадків;
  • Івано-Франківська область — 225 випадків;
  • Київська область — 430 випадків;
  • Кіровоградська область — 118 випадків;
  • Луганська область — 213 випадків;
  • Львівська область — 833 випадки;
  • Миколаївська область — 247 випадків;
  • Одеська область — 1 тис. 12 випадків;
  • Полтавська область — 293 випадки;
  • Рівненська область — 591 випадок;
  • Сумська область — 487 випадків;
  • Тернопільська область — 202 випадки;
  • Харківська область — 906 випадків;
  • Херсонська область — 146 випадків;
  • Хмельницька область — 664 випадки;
  • Черкаська область — 374 випадки;
  • Чернівецька область — 211 випадків;
  • Чернігівська область — 26 випадків.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що попереду на українців чекає важкий період через поширення в багатьох областях британського штаму коронавірусу. У МОЗ також прогнозують погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у квітні.

Джерело: Ракурс


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