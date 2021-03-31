Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n152527-vid-koronavirusu-pomerla-rekordna-kilkist-ukrayinciv-za-ostannu-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 30 березня, підхопили 11 тис. 226 людей.

Захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 5 тис. 558 осіб;

летальних випадків — 407;

одужало — 6 тис. 405 осіб;

здійснено тестувань — 139 тис. 224 (зокрема методом ПЛР — 61 тис. 839, методом ІФА — 21 тис. 984).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 1 млн 674 тис. 168 осіб;

одужало — 1 млн 313 тис. 481 особа;

летальних випадків — 32 тис. 825;

проведено ПЛР-тестувань — 8 млн 120 тис. 102.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 100), Одеській (1 тис. 12), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ — 1 тис. 100 випадків;

Вінницька область — 439 випадків;

Волинська область — 254 випадки;

Дніпропетровська область — 209 випадків;

Донецька область — 705 випадків;

Житомирська область — 434 випадки;

Закарпатська — 370 випадків;

Запорізька область — 737 випадків;

Івано-Франківська область — 225 випадків;

Київська область — 430 випадків;

Кіровоградська область — 118 випадків;

Луганська область — 213 випадків;

Львівська область — 833 випадки;

Миколаївська область — 247 випадків;

Одеська область — 1 тис. 12 випадків;

Полтавська область — 293 випадки;

Рівненська область — 591 випадок;

Сумська область — 487 випадків;

Тернопільська область — 202 випадки;

Харківська область — 906 випадків;

Херсонська область — 146 випадків;

Хмельницька область — 664 випадки;

Черкаська область — 374 випадки;

Чернівецька область — 211 випадків;

Чернігівська область — 26 випадків.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що попереду на українців чекає важкий період через поширення в багатьох областях британського штаму коронавірусу. У МОЗ також прогнозують погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у квітні.