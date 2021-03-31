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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Від коронавірусу померла рекордна кількість українців за останню добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152527-vid-koronavirusu-pomerla-rekordna-kilkist-ukrayinciv-za-ostannu-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 30 березня, підхопили 11 тис. 226 людей.
Захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 5 тис. 558 осіб;
- летальних випадків — 407;
- одужало — 6 тис. 405 осіб;
- здійснено тестувань — 139 тис. 224 (зокрема методом ПЛР — 61 тис. 839, методом ІФА — 21 тис. 984).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 1 млн 674 тис. 168 осіб;
- одужало — 1 млн 313 тис. 481 особа;
- летальних випадків — 32 тис. 825;
- проведено ПЛР-тестувань — 8 млн 120 тис. 102.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 100), Одеській (1 тис. 12), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ — 1 тис. 100 випадків;
- Вінницька область — 439 випадків;
- Волинська область — 254 випадки;
- Дніпропетровська область — 209 випадків;
- Донецька область — 705 випадків;
- Житомирська область — 434 випадки;
- Закарпатська — 370 випадків;
- Запорізька область — 737 випадків;
- Івано-Франківська область — 225 випадків;
- Київська область — 430 випадків;
- Кіровоградська область — 118 випадків;
- Луганська область — 213 випадків;
- Львівська область — 833 випадки;
- Миколаївська область — 247 випадків;
- Одеська область — 1 тис. 12 випадків;
- Полтавська область — 293 випадки;
- Рівненська область — 591 випадок;
- Сумська область — 487 випадків;
- Тернопільська область — 202 випадки;
- Харківська область — 906 випадків;
- Херсонська область — 146 випадків;
- Хмельницька область — 664 випадки;
- Черкаська область — 374 випадки;
- Чернівецька область — 211 випадків;
- Чернігівська область — 26 випадків.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що попереду на українців чекає важкий період через поширення в багатьох областях британського штаму коронавірусу. У МОЗ також прогнозують погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у квітні.
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