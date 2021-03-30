Завантаженість COVID-ліжок на Хмельниччині досягла 94%. Фото: promin.cv.ua

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Коронавірус у Хмельницькій області вкладає на лікарняні ліжка велику кількість хворих.

У лікарнях області хворими на коронавірус та пацієнтами з підозрою на інфікування завантажені 94,22% ліжок. Про це 30 березня повідомила прес-служба Хмельницької обласної державної адміністрації.

Зазначається, що найбільше завантажені Хмельницька інфекційна та Хмельницька міська лікарні, Шепетівська, Старокостянтинівська, Дунаєвецька та Красилівська центральні районні лікарні, а також Кам’янець-Подільська міська лікарня. У цих медзакладах перебуває від 101 до 174 «коронавірусних «пацієнтів.

Наразі у Хмельницькій області хворіють 11 тис. 862 особи, з яких 1 тис. 853 лікуються стаціонарно, а 10 тис. 9 осіб — амбулаторно. Серед хворих 548 дітей та 429 медпрацівників.

За минулу добу, 29 березня, в області провели 1 тис. 618 досліджень методом ПЛР, 658 — методом ІФА та 600 тестів на антиген, внаслідок чого виявили 511 нових випадків коронавірусу. Загалом на Хмельниччині лабораторно підтверджено 63 тис. 116 випадків COVID-19, подолати хворобу зуміли 50 тис. 126 осіб, а 1 тис. 128 померли.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що попереду на українців чекає важкий період через поширення в багатьох областях британського штаму коронавірусу. У МОЗ також прогнозують погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у квітні.