Вакцинация. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152493-naskilky-efektyvni-pfizer-i-moderna-na-praktyci-doslidjennya.html

Ракурс

Вакцинація у світі від коронавірусу продовжується. Вакцини Pfizer та Moderna виявилися ефективними на рівні 90% в реальних умовах.

Дві дози кожної з цих вакцин ефективні на 90% через два тижні після другої ін'єкції, а одна доза ефективна на 80% через два тижні після щеплення. Про це повідомляє Центр із контролю та профілактики захворювань у США (CDC).

Відповідні результати вчені дістали під час клінічного дослідження, яке провели за участю майже 4 тис. людей у США. У дослідженні взяли участь 3 тис. 950 працівників медичного персоналу та співробітники швидкої допомоги із шести штатів США. Вони отримали щеплення вакциною Pfizer або Moderna із середини грудня 2020 до середини березня 2021.

Результати показали, що вакцини починають діяти незабаром після першої дози, і що вони запобігають безсимптомному інфікуванню. Також дослідження спростувало теорію про меншу ефективність вакцин проти мутованих штамів коронавірусу.

Серед тих, хто був повністю вакцинований, було 0,04 заражень на 1 тис. людино-днів, що означає, що на 1 тис. людей було 0,04 інфікування в день. Серед тих, хто отримав одну дозу вакцини, було 0,19 випадку інфікування на 1 тис. людино-днів. Тобто на 1 тис. людей було 0,19 заражень у день. У невакцинованих людей було 1,38 випадку інфікування на 1 тис. людино-днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фейкові довідки в Україні вдасться подолати завдяки так званим паспортам вакцинації. Сертифікат про щеплення — це виписка з електронної бази даних після проходження вакцинації. Це не окремий документ на кшталт закордонного паспорта, а інформація з реєстру, яка розміщена в додатку на мобільному телефоні чи в роздрукованому вигляді.