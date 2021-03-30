Рада відреагувала на ескалацію російсько-української війни

https://racurs.ua/ua/n152492-rada-vidreaguvala-na-eskalaciu-rosiysko-ukrayinskoyi-viyny-tekst-zayavy.html

Ракурс

Верховна Рада ухвалила постанову з приводу ескалації російсько-української війни на Донбасі.

За відповідну постанову в сесійній залі знайшлося 308 голосів. Постанову підтримали усі нардепи, які були на засіданні Ради, окрім фракції ОПЗЖ, яка уранці влаштувала демарш в парламенті та залишила сесійну залу.

Нинішня ескалація на Донбасі свідчить про продовження зухвалого ігнорування Російською Федерацією своїх зобов’язань з мирного врегулювання конфлікту, в тому числі мінських домовленостей та домовленостей, досягнутих у рамках «нормандського формату», та її намір не допустити стабілізацію ситуації в зоні конфлікту та досягнення будь-якого прогресу на всіх треках перемовного процесу. Сьогоднішні дії Росії фактично спрямовані на руйнування всіх зусиль з припинення конфлікту та мирної реінтеграції окупованих українських територій, — йдеться у заяві парламенту.

У постанові Рада вимагає від Росії:

припинити обстріл і дотримуватися режиму припинення вогню;

вивести свої війська і бойову техніку;

повернути Україну контроль над її межами.

Ми чи не вперше з трибуни ВР відкрито заявляємо про наявність не тільки збройної агресії, а й про російсько — український збройний конфлікт. І це юридично коректний та рішучий крок з боку Ради, — зазначив із трибуни парламенту голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.



Нардепи висловили співчуття сім’ям загиблих українських воїнів, закликали світову спільноту до продовження і посилення міжнародного політичного і економічного тиску на Росію, а також вжити всіх можливих заходів задля розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права Росією проти України, в тому числі скоєння збройними формуваннями РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Сьогодні у Раді з приводу загострення на Донбасі звітував очільник Генштабу Руслан Хомчак, який доповів про ситуацію на фронті та військові приготування Росії.