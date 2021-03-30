Хомчак. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n152490-rosiya-zignala-tysyachi-viyskovyh-pid-ukrayinski-kordony-homchak.html

Ракурс

Війна на Донбасі може розгорнутися повномасштабно після перемир’я, встановленого минулого року.

Згідно з доповіддю головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака у Верховній Раді, угрупування російських військ можуть розгорнути бойові дії за 1−2 дні.





За його словами, російські війська стягуються до українських кордонів з усіх боків — Брянська, Воронезької області та окупованого Криму. Натомість у Ростовській області стоїть велике угруповання російських військ.

Він заявив, що з різних регіонів Російської Федерації під виглядом контрольних занять проводилося поступове нарощення військ поблизу державного кордону України. Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці України. З 2014 року за час окупації півострова Крим було нарощено близько 32 тис. військовослужбовців.

На тимчасово окупованих територіях розгорнуто перший і другий армійські корпуси в склад 14 бойових бригад-полків та підрозділів чисельністю 28 тис. осіб, які діють за підтримки російських військ, на кадрових посадах яких перебувають російські офіцери.

Хомчак також розповів деталі загибелі бійців ЗСУ біля селища Шуми. За його словами, це була група саперів, які намагалися провести розмінування перед позиціями українських військ. Вони були вбиті снайперським вогнем. Після відкриття вогню у відповідь противник припинив обстріл.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Руслан Хомчак, головнокомандувач Збройних сил України, озвучив можливі наслідки для України від військового вирішення конфлікту з Росією в Донецькій і Луганській областях. За його словами, людські втрати від військової операції обчислюватимуться трьох-чотиризначними цифрами за просування на 3−5 км вглиб окупованих територій.