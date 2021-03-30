Хомчак. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n152490-rossiya-sognala-tysyachi-voennyh-pod-ukrainskie-granicy-homchak.html

Ракурс

Война на Донбассе может развернуться полномасштабно после перемирия, установленного в прошлом году.

Согласно докладу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в Верховной Раде, группировки российских войск могут развернуть боевые действия за 1−2 дня.



По его словам, российские войска стягиваются к украинским границам со всех сторон — Брянской области, Воронежской области и оккупированного Крыма. В то же время в Ростовской области стоит крупная группировка российских войск.

Он заявил, что из разных регионов Российской Федерации под видом контрольных занятий проводилось постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности Украины. С 2014 года за время оккупации полуострова Крым было наращена около 32 тыс. военнослужащих у границы.

На временно оккупированных территориях развернуто первый и второй армейские корпуса в составе 14 боевых бригад-полков и подразделений численностью 28 тыс. человек, действующих при поддержке российских войск и на кадровых должностях которых находятся российские офицеры.

Хомчак также рассказал детали гибели бойцов ВСУ возле поселка Шумы. По его словам, это была группа саперов, которые пытались провести разминирование перед позициями украинских войск. Они были убиты снайперским огнем. После открытия ответного огня противник прекратил обстрел.

Напомним, ранее мы сообщали, что Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, озвучил возможные последствия для Украины от военного решения конфликта с Россией в Донецкой и Луганской областях. По его словам, человеческие потери от военной операции исчисляться трех-четырехзначными цифрами за продвижение на 3−5 км вглубь оккупированных территорий.