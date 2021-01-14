С нами воюет Кремль, а не российский народ — Хомчак

https://racurs.ua/n149004-s-nami-vouet-kreml-a-ne-rossiyskiy-narod-homchak.html

Ракурс

После окончания войны на Донбассе Украине так или иначе придется выстраивать отношения с Россией. Однако Кремль должен ответить за все преступления, совершенные против Вооруженных сил Украины.

Такое мнение высказал в интервью «Обозревателю» главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Вспомните Германию и как менялось отношение к этой стране. На протяжении десятилетий проходили процессы достижения взаимопонимания, адекватного сосуществования. Сложные процессы. Что касается России — нужно понимать, что с нами воюет кремлевская власть, а не весь российский народ, — убеждает Хомчак.

По его словам, в России живет много людей, которые «понимают, что происходит и кто развязал вооруженную агрессию против Украины».

Многие россияне поддерживает связь с украинскими родственниками и далеко не все ненавидят нашу страну. Хотя эту ненависть Кремль всеми силами пытается разжечь. Если война закончится и будут приняты определенные политические решения, то нам придется со временем выстраивать отношения с «соседом» — Россией. От этого никуда не деться, — заявил главнокомандующий ВСУ.

В то же время генерал-полковник добавил, что за все совершенные преступления против гражданского населения и защитников Украины Москва должна ответить.