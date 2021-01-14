Доллар в Украине должен стоить 11 грн — индекс Биг-Мака

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Реальная цена доллара в Украине — около 11 грн. Так посчитали в The Economist, где традиционно в январе публикуют рейтинг индекса Биг-Мака.

Биг-Мак в Украине стоит 62 грн, в США — 5,66 долл. Если опираться на бургеры McDonald’s, 1 долл. должен стоить 11 грн при продаже и 10,95 грн при покупке, а не почти в три раза дороже, как сейчас.

Таким образом, гривна недооценена на 61,1% и находится на пятом месте с конца среди самых недооцененных валют мира. Хуже ситуация только в ЮАР, Турции, России и Ливане.

В то же время первенство среди переоцененных денег досталось швейцарским франкам (+28,8%). Переоцененными по отношению к американскому доллару являются и валюты Норвегии (+7,5%) и Швеции (+12,6%).

Рейтинг Биг-Мака начали составлять с 1986 года. Экономисты считают, что курс валюты должен соответствовать цене определенного корзины товаров в разных странах. Однако, чтобы не усложнять расчеты, финансисты выбрали стандартный гамбургер Биг-Мак, ведь в нем есть хлеб, мясо и овощи.

Заметим, что цена еды зависит от стоимости составляющих на внутреннем рынке, аренды, зарплаты, коммунальных услуг и многих других факторов. Индекс Биг-Мака все эти нюансы не учитывает, но его включили в учебники по экономике, а также исследуют на академическом уровне во многих странах.

Тем времени 14 января доллар впервые в 2021 году стоит меньше чем 28 грн. Курс немного упал после новогодних праздников.