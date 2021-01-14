ЕСПЧ признал, что РФ контролировала Крым еще до аннексии — первая победа Украины в суде

https://racurs.ua/n149001-espch-priznal-chto-rf-kontrolirovala-krym-esche-do-anneksii-pervaya-pobeda-ukrainy-v-sude.html

Ракурс

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял первое решение по делу «Украина против России», признав приемлемой жалобу Киева на нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом объявил суд 14 января на слушаниях в Страсбурге, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Сегодня ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России (по Крыму) и перешел к рассмотрению дела по существу, — отметил министр в Фейсбук.

Киев просит суд признать нарушение Россией:

ст. 2 (право на жизнь),

ст. 3 (запрет пыток),

ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность),

ст. 6 (право на справедливый суд),

ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни),

ст. 9 (свобода мысли, совести и религии),

ст. 10 (свобода выражения),

ст. 11 (свобода собраний и объединений),

ст. 14 (запрет дискриминации) в сочетании со ст. 3, 8, 9, 10, 11 Конвенции и ст. 1 (защита права собственности) Протокола, ст. 2 (свобода передвижения) Протокола № 4 к Конвенции.

Мы шаг за шагом доводим судебными решениями факты агрессии и преступного поведения России на территории нашего государства. Решения судов — это не политические заявления. Рано или поздно такие решения будут иметь юридические последствия для топ-чиновников страны-агрессора, — отметил глава Минюста.

В пресс-релизе ЕСПЧ указано, что Москва имела эффективный контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого «референдума».

В ночь на 27 февраля легитимная гражданская власть в Крыму была устранена силой и замещена агентами РФ. Российские войска и парамилитарные организации препятствовали украинским военным покинуть их расположения и не давали перебросить в Крым украинских военных с материка. Главные пункты доступа в Крым по Земле, по воде и по воздуху были заблокированы российскими военными и парамилитарными силами, — ЕСПЧ согласился с обоснованными аргументами Киева.



Суд установил, что фактический контроль России над оккупированным Крымским полуостровом начался не позднее 27 февраля 2014 года.