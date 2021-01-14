ЄСПЛ визнав, що РФ контролювала Крим ще до анексії — перша перемога України в суді

https://racurs.ua/ua/n149001-iespl-vyznav-scho-rf-kontroluvala-krym-sche-do-aneksiyi-persha-peremoga-ukrayiny-v-sudi.html

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив перше рішення у справі «Україна проти Росії», визнавши прийнятною скаргу Києва на порушення прав людини в окупованому Криму.

Про це оголосив суд 14 січня на слуханнях у Страсбурзі, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Сьогодні ЄСПЛ оголосив рішення, яким визнав прийнятною справу Україна проти Росії (щодо Криму) та перейшов до розгляду справи по суті, — зазначив міністр у Фейсбук.

У справі Київ просить суд визнати порушення Росією:

ст. 2 (право на життя),

ст. 3 (заборона катування),

ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканість),

ст. 6 (право на справедливий суд),

ст. 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя),

ст. 9 (свобода думки, совісті і релігії),

ст. 10 (свобода вираження поглядів),

ст. 11 (свобода зібрань та об'єднання),

ст. 14 (заборона дискримінації) у поєднанні зі ст. 3, 8, 9, 10, 11 Конвенції та ст. 1 (захист права власності) Першого протоколу до Конвенції, ст. 2 (свобода пересування) Протоколу № 4 до Конвенції.

Ми крок за кроком доводимо судовими рішеннями факти агресії та злочинної поведінки Росії на території нашої держави. Рішення судів — це не політичні заяви. Рано чи пізно такі рішення матимуть юридичні наслідки для топ-чиновників країни-агресора, — зазначив глава Мін’юсту.

У прес-релізі ЄСПЛ вказано, що Москва мала ефективний контроль над Кримом ще з лютого 2014 року, а не з часу так званого «референдуму».

В ніч на 27 лютого легітимна цивільна влада в Криму була усунута силою і заміщена агентами РФ. Російські війська та парамілітарні організації перешкоджали українським військовим залишити їхнє розташування та не давали перекинути до Криму українських військових з материка. Головні пункти доступі до Криму по Землі, по воді та по повітрю були заблоковані російськими військовими та парамілітарними силами, — ЄСПЛ погодився з обґрунтованими аргументами Києва.



Суд встановив, що фактичний контроль Росії над окупованим Кримським півостровом розпочався не пізніше 27 лютого 2014 року.