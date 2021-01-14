Забруднення повітря в Києві. Фото: ukrinform.ua

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Забруднення повітря в Києві систематично аналізують спеціалісти Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

Метеорологічні умови сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Експерти зафіксували перевищення допустимого рівня діоксиду азоту.

Протягом 11−12 січня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5−7 середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДК) в районах:

Бессарабської площі,

бульвару Лесі Українки,

вулиці Каунанської.

Спеціалісти попереджають, що тенденція накопичення шкідливих домішок у повітрі зберігатиметься 13−14 січня.

Середньодобова ГДК застосовується, коли люди мають постійно жити у забрудненому середовищі, покидаючи його лише зрідка.

Максимальна разова ГДК передбачає перебування людини у забрудненій зоні впродовж 20−30 хв без подальшої суттєвої шкоди для свого здоров’я.

Вплив діоксиду азоту на організм людини знижує її опірність до захворювань, призводить до кисневого голодування тканин, особливо у дітей, підсилює дію канцерогенних речовин, сприяючи виникненню злоякісних новоутворень.