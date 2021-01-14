Забруднення повітря в Києві — експерти назвали райони з найвищим рівнемhttps://racurs.ua/ua/n149000-zabrudnennya-povitrya-v-kyievi-eksperty-nazvaly-rayony-z-nayvyschym-rivnem.htmlРакурс
Забруднення повітря в Києві систематично аналізують спеціалісти Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.
Метеорологічні умови сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Експерти зафіксували перевищення допустимого рівня діоксиду азоту.
Протягом 11−12 січня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5−7 середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДК) в районах:
- Бессарабської площі,
- бульвару Лесі Українки,
- вулиці Каунанської.
Спеціалісти попереджають, що тенденція накопичення шкідливих домішок у повітрі зберігатиметься 13−14 січня.
Середньодобова ГДК застосовується, коли люди мають постійно жити у забрудненому середовищі, покидаючи його лише зрідка.
Максимальна разова ГДК передбачає перебування людини у забрудненій зоні впродовж 20−30 хв без подальшої суттєвої шкоди для свого здоров’я.
Вплив діоксиду азоту на організм людини знижує її опірність до захворювань, призводить до кисневого голодування тканин, особливо у дітей, підсилює дію канцерогенних речовин, сприяючи виникненню злоякісних новоутворень.