Був тиск з Банкової — відставлена очільниця делегації Києва в ПАРЄ про конфлікт з Єрмаком

https://racurs.ua/ua/n148999-buv-tysk-z-bankovoyi-vidstavlena-ochilnycya-delegaciyi-kyieva-v-parie-pro-konflikt-z-iermakom.html

Ракурс

Єлизавета Ясько, колишній керівник української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) заявила про конфлікт із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Вона повідомила про тиск на себе з «будівлі, де працює Єрмак» і припустила, що гнів керівника Офісу президента могло викликати її фото з екс-очільником ОПУ Андрієм Богданом.

Ясько переконана, що рішення про її зміщення готували заздалегідь, а момент обрали перед початком сесії ПАРЄ, яка відбудеться 25—28 січня.

Зараз «можна протягнути новий політичний порядок у тих питаннях, де я була принципова», сказала Ясько в інтерв’ю НВ.

Мене здивувало, наскільки добре усе було оркестровано. На засіданні делегації майже чотири години обговорювали моє звільнення. Але це була бутафорна дискусія. Усе робилось, аби підігнати готове рішення про моє відсторонення, — розповіла нардеп від «Слуги народу».

Раніше Ясько заявила, що її зняли через «корупцію та девальвацію совісті в деяких колег».

Ясько переконує, що голова профільного комітету Ради Олександр Мережко у питанні щодо її звільнення керувався інструкціями Банкової і домовленостями з групами впливу.

За декілька днів до звільнення мав місце прямий тиск на мене з будівлі, де нині працює Єрмак, — повідомила нардеп.

Крім того, Ясько вважає, що до погіршення стосунків з ОПУ могло призвести її фото з Богданом та головою Офісу реформ Михайлом Саакашвілі. Богдан восени 2020 року опублікував світлину з підписом «Є цікавий розклад на київські вибори», а Саакашвілі прокоментував світлину так: «У центрі у нас справжня киянка в пʼятому поколінні, і ми говоримо про київські вибори».

Це набагато більше, ніж просто фото з Богданом, якого, як ми знаємо, дуже не люблять у владі. Причина мого усунення — проукраїнська позиція і тверді переконання з актуальних питань, — вважає Ясько.

Вона також обурилася тим, що парламент швидко голосує за законопроекти та кадрові рішення, у яких відчувається корупційний інтерес чи лобізм. Ясько від таких голосувань утримувалася, за що отримувала попередження — від «дружніх» порад до тиску.

Вона також заявила про хорошу комунікацію низки депутатів з «Опозиційної платформи — За життя» та Офісу президента.

Україна 11 січня на онлайн-засіданні замінила главу своєї делегація в ПАРЄ. Нею стала нардеп від «Слуги народу» Марія Мезенцева. За її кандидатуру проголосували 10 членів делегації від «Слуги народу», обидва представники ОПЗЖ і представник «За майбутнє". Представники «Євросолідарності», «Голосу», «Батьківщини», а також деякі представники «Слуги народу» не голосували за зміну.