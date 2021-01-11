Делегація України в ПАРЄ обрала нового керівника. Фото: rudenko.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n148889-delegaciya-ukrayiny-v-parie-obrala-novogo-kerivnyka.html

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Делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи отримала нового керівника.

Головою делегації в ПАРЄ стала нардеп від «Слуги народу» Марія Мезенцева, яка замінила на цій посаді Єлизавету Ясько. Її обрали 11 січня на онлайн-засіданні. Про це повідомив народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у Телеграм.

За словами Гончаренка, за кандидатуру Мезенцевої голосували десятеро членів делегації від «Слуги народу», обидва представники «Опозиційної платформи — За життя» та представник «За Майбутнє". За зміну голови делегації не голосували представники «Європейської солідарності», «Голосу», «Батьківщини», а також деякі представники «Слуги народу».

Також Гончаренко додав, що на віце-президента ПАРЄ делегація висунула нардепа від «Слуги народу» й голову парламентського комітету з міжнародних справ Олександр Мережко.

Нагадаємо, 30 січня Росія домоглася повернення повноважень своєї делегації у ПАРЄ. За повернення повноважень російської делегації проголосували 96 делегатів, 44 делегата були проти, семеро вирішили утриматися. За повернення РФ одноголосно проголосувала й одна представниця України — Юлія Льовочкіна із «Опозиційної платформи — За життя».