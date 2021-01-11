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Ракурс
Делегация Украины в ПАСЕ избрала нового руководителя. Фото: rudenko.kiev.ua

Делегация Украины в ПАСЕ избрала нового руководителя

11 янв 2021, 20:34
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Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы получила нового руководителя.

Главой делегации в ПАСЕ стала нардеп от «Слуги народа» Мария Мезенцева, заменившая на этом посту Елизавету Ясько. Ее избрали 11 января на онлайн-заседании. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Телеграм.

По словам Гончаренко, за кандидатуру Мезенцевой голосовали десять членов делегации от «Слуги народа», оба представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» и представитель «За будущее». За смену главы делегации не голосовали представители «Европейской солидарности», «Голоса», «Батькивщины», а также некоторые представители «Слуги народа».


Также Гончаренко добавил, что на вице-президента ПАСЕ делегация выдвинула нардепа от «Слуги народа» и председателя парламентского комитета по международным делам Александр Мережко.

Напомним, 30 января Россия добилась возвращения полномочий своей делегации в ПАСЕ. За возвращение полномочий российской делегации проголосовали 96 делегатов, 44 делегата были против, семь решили воздержаться. За возвращение РФ единогласно проголосовала и одна представительница Украины — Юлия Левочкина из «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Источник: Ракурс


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