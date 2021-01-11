Кабмін розробив два шляхи для зниження ціни на газ. Фото: 112 Україна

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Шляхи вирішення питання зростання тарифів на газ для населення напрацювали у Кабінеті міністрів.

В уряді мають два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 січня на власній сторінці у Facebook повідомив про результати наради в Офісі президента з питання тарифів.

Перший розроблений урядом підхід полягає в тому, що формування тарифів на газ відбуватиметься за формулою «ціна на європейських хабах „мінус“ транспортування газу до України». Також пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників. В уряді чекають, що результатом буде суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил.

Другий підхід пропонує «Нафтогаз» і він полягає у посиленні конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ. У компанії пропонують газопостачальникам активно конкурувати за базу споживачів. Очікується, що це призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів, а українці платитимуть за газ менше.

Крім того, урядовці сформували механізм для зменшення ціни на транспортування газу. За словами Шмигаля, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг терміново проведе ретельну перевірку газопостачальників з найвищими тарифами на транспортування газу.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні зросли також тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше за постачання газу. Громадяни України такі нововведення зустріли мітингами та протестами. Після низки акцій у партії «Слуга народу» заявили, що готують «план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів».