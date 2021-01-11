Кабмин разработал два пути для снижения цены на газ. Фото: 112 Украина

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Пути решения вопроса роста тарифов на газ для населения наработали в Кабинете министров.

У правительства есть два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы. Премьер-министр Денис Шмыгаль 11 января на своей странице в Facebook сообщил о результатах совещания в Офисе президента по вопросу тарифов.

Первый разработанный правительством подход заключается в том, что формирование тарифов на газ будет происходить по формуле «цена на европейских хабах „минус“ транспортировка газа в Украину». Также предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков. В правительстве ждут, что результатом будет существенное снижение тарифов и нивелирование попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил.

Второй подход предлагает «Нафтогаз» и он заключается в усилении конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ. Ожидается, что это приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов, а украинцы будут платить за газ меньше.

Кроме того, чиновники сформировали механизм для уменьшения цены на транспортировку газа. По словам Шмыгаля, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг срочно проведет тщательную проверку газопоставщиков с самыми высокими тарифами на транспортировку газа.

Напомним, с 1 января в Украине выросли также тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше за поставки газа. Граждане Украины такие нововведения встретили митингами и протестами. После ряда акций в партии «Слуга народа» заявили, что готовят «план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов».