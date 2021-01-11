Власть тушит «тарифный пожар» — «слуги» анонсировали совещание с Кабмином

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Повышение коммунальных тарифов станет предметом обсуждения совещания, на которое пригласят руководителей провластной фракции «Слуга народа», представителей Кабинета министров и Офиса президента.

Председатель фракции СН в Раде Давид Арахамия 11 января сообщил, что депутаты готовят «план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов».

Его разработают и обнародуют в ближайшие дни. Во вторник, 12 января, запланировано совещание с премьером Денисом Шмыгалем, в. о. министра энергетики Юрием Витренко, представителями Офиса президента.

Если нужны будут быстрые решения — мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей, — заявил Арахамия.

Вопросами тарифов сегодня проникся и президент Украины. Зеленский сегодня поручил правительству «срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения». Как сообщила пресс-служба главы государства, соответствующее «энергетическое совещание» под председательством Зеленского состоялось в Офисе президента.

На совещании сообщили, что Кабинет министров готовит «системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке», а и.о. вице-премьер-министра Юрий Витренко представил предварительный план существенного снижения тарифов на газ и установления цены, которая «была бы справедливой с точки зрения потребителя».

Банковая сообщила, что решения, обсуждаемые на энергетическом совещании, предусматривают также «сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса».

Напомним, что в последние дни в регионах прошли акции протеста — люди перекрывают дороги с требованием вернуть тарифы на газ и его транспортировку в прежние границы.

С 1 января в Украине выросли также тарифы на тепло и электроэнергию. В 2021 году украинцы будут платить больше и за поставку газа. На сайте регулятора сообщают, что новые тарифы на транспортировку топлива экономически обоснованы, так как во время расчета учли необходимость компенсации недополученной выручки в 2015—2019 годах.