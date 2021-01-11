В регионах снова перекрывают дороги, протестуя против повышения тарифов, фото — Суспільне

https://racurs.ua/n148867-v-regionah-snova-perekryvaut-dorogi-protestuya-protiv-povysheniya-tarifov-foto.html

Ракурс

В Украине 11 января возобновились протесты по поводу подорожания тарифов на газ и его транспортировку.

На Буковине акции проходят возле Черновицкого городского совета, вблизи стационарного полицейского поста в селе Атаки Хотинского района и на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района.

До 200 жителей требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа. Они непрерывно движутся по пешеходным переходам и заблокировали движение транспорта.

По словам участника акции в Атаках Василия Палагнюка, новые тарифы — это «вымогательство».

С 1 января изменился тариф компании «Черновцыгазсбыт». Один кубометр газа теперь стоит 9,92 грн. В то же время почти вдвое вырос тариф на распределение газа от «Черновцыгаз», он составляет 2,30 грн за 1 куб м.

В Винницкой области вблизи Жмеринки люди ограничили движение также по международной трассе. В Гайсине, Брацлаве, Тульчине люди собрались возле административных зданий в центрах населенных пунктов. В местах проведения мирных акций протеста работают полицейские.

В Полтаве возле областной администрации протестную акцию 11 января устроили около 200 человек. На такую ​​акцию у здания областной администрации люди собираются во второй раз.

Около 70 человек протестуют возле офиса «Ивано-Франковскгаза». Одна из участников акции Наталья Билан рассказала «Суспільному», что летом платила 2,95 грн за кубометр, а зимой тариф повысили втрое.

«Ракурс» сообщал о протестах в ряде регионов Украины против повышения коммунальных тарифов. Акции прошли в Харьковской области, в Полтаве и Николаеве.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше за его поставку. Регулятор сообщает, что новые тарифы на транспортировку топлива — экономически обоснованы, так как во время расчета учли необходимость компенсации недополученной выручки в 2015—2019 годах.