В регіонах знову перекривають дороги, протестуючи проти підняття тарифів, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n148867-v-regionah-znovu-perekryvaut-dorogy-protestuuchy-proty-pidnyattya-taryfiv-foto.html

Ракурс

В Україні 11 січня поновилися протести з приводу подорожчання тарифів на газ та його транспортування.

На Буковині акції відбуваються біля Чернівецької міської ради, поблизу стаціонарного поліцейського посту у селі Атаки Хотинського району і на центральній вулиці села Мамаївці Кіцманського району.

До 200 мешканців вимагають відміни підвищених тарифів на постачання та споживання газу. Вони безперервно рухаються пішохідними переходами та заблокували рух транспорту.

За словами учасника акції в Атаках Василя Палагнюка, нові тарифи — це «здирництво».

З 1 січня змінився тариф компанії «Чернівцігаззбут». Один кубометр газу відтепер вартує 9,92 грн. Водночас майже вдвічі зріс тариф на розподіл газу від «Чернівцігаз», він становить 2,30 грн за 1 куб м.

На Вінничині поблизу Жмеринки люди обмежили рух також по міжнародній трасі. В Гайсині, Брацлаві, Тульчині люди зібрались біля адміністративних будівель в центрах населених пунктів.

В місцях проведення мирних акцій протесту працюють поліцейські.

У Полтаві біля обласної адміністрації протестну акцію влаштували близько 200 людей. На таку акцію біля будівлі обласної адміністрації люди збираються вдруге.

Близько 70 людей протестують біля приміщення «Івано-Франківськгазу». Одна з учасників акції Наталя Біланів розповіла «Суспільному», що влітку сплачувала 2,95 грн за кубометр, а взимку тариф підвищили втричі.

«Ракурс» повідомляв про протести в ряді регіонів України проти підвищення комунальних тарифів. Акції відбулися в Харківській області, у Полтаві і Миколаєві.

З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше за його постачання. На сайті НКРЕКП повідомляють, що нові тарифи на транспортування палива — економічно обґрунтовані, бо під час обрахунку врахували необхідність компенсації недоотриманої виручки у 2015−2019 роках.