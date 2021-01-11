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Ракурс
В регіонах знову перекривають дороги, протестуючи проти підняття тарифів, фото — Суспільне

В регіонах знову перекривають дороги, протестуючи проти підняття тарифів (ФОТО)

11 січ 2021, 14:59
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В Україні 11 січня поновилися протести з приводу подорожчання тарифів на газ та його транспортування.

На Буковині акції відбуваються біля Чернівецької міської ради, поблизу стаціонарного поліцейського посту у селі Атаки Хотинського району і на центральній вулиці села Мамаївці Кіцманського району.

До 200 мешканців вимагають відміни підвищених тарифів на постачання та споживання газу. Вони безперервно рухаються пішохідними переходами та заблокували рух транспорту.

В регіонах знову перекривають дороги, протестуючи проти підняття тарифів, фото — Суспільне

За словами учасника акції в Атаках Василя Палагнюка, нові тарифи — це «здирництво».

З 1 січня змінився тариф компанії «Чернівцігаззбут». Один кубометр газу відтепер вартує 9,92 грн. Водночас майже вдвічі зріс тариф на розподіл газу від «Чернівцігаз», він становить 2,30 грн за 1 куб м.

На Вінничині поблизу Жмеринки люди обмежили рух також по міжнародній трасі. В Гайсині, Брацлаві, Тульчині люди зібрались біля адміністративних будівель в центрах населених пунктів.

В регіонах знову перекривають дороги, протестуючи проти підняття тарифів, фото — Суспільне

В місцях проведення мирних акцій протесту працюють поліцейські.

У Полтаві біля обласної адміністрації протестну акцію влаштували близько 200 людей. На таку акцію біля будівлі обласної адміністрації люди збираються вдруге.

В регіонах знову перекривають дороги, протестуючи проти підняття тарифів, фото — Суспільне

Близько 70 людей протестують біля приміщення «Івано-Франківськгазу». Одна з учасників акції Наталя Біланів розповіла «Суспільному», що влітку сплачувала 2,95 грн за кубометр, а взимку тариф підвищили втричі.

В регіонах знову перекривають дороги, протестуючи проти підняття тарифів, фото — Суспільне

«Ракурс» повідомляв про протести в ряді регіонів України проти підвищення комунальних тарифів. Акції відбулися в Харківській області, у Полтаві і Миколаєві.


З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше за його постачання. На сайті НКРЕКП повідомляють, що нові тарифи на транспортування палива — економічно обґрунтовані, бо під час обрахунку врахували необхідність компенсації недоотриманої виручки у 2015−2019 роках.

В регіонах знову перекривають дороги, протестуючи проти підняття тарифів, фото — Суспільне

Джерело: Ракурс


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