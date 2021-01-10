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У Полтаві протестують проти зростання тарифів на газ, фото: Юлія Петушинська

Тарифи на газ — мітингувальники перекрили трасу Київ-Харків у Полтаві (ФОТО, ВІДЕО)

10 січ 2021, 14:59
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У Полтаві через мітинг активістів, котрі виступають за зниження тарифів на житлово-комунальні послуги (ЖКХ), поліція частково перекрила рух трасою Київ-Харків у межах міста.

Проїзд обмежений на вулиці Київське Шосе зі сторони Харкова до вулиці Грушевського, повідомляє видання «Полтавщина».

Як і в інших подібних акціях, мітингувальники безперервно перетинають дорогу пішохідним переходом. В акції беруть участь близько 20 осіб.

У мітингувальників можна побачити плакати «Тарифи ЖКХ — пограбунок українців» та «Проти тарифного геноциду».

У Полтаві протестують проти зростання тарифів на газ, фото: Юлія Петушинська

У Полтаві протестують проти зростання тарифів на газ, фото: Богдан Овчар


Нагадаємо, схожа акція проти зростання тарифів на комунальні послуги відбувалася сьогодні також у Харківській області. Там близько 50 осіб, безперервно ходячи пішохідним переходом, перекрили рух автотрасою М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.


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