Під час акції протесту у Снятині, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n148706-pidnyattya-cin-na-gaz-mitynguvalnyky-na-ivano-frankivschyni-perekryly-trasu-n-10.html

Ракурс

На Івано-Франківщині в місті Снятин місцеві жителі перекрили автомобільний шлях національного значення Н-10 (Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — пропускний пункт «Мамалига»).

Такі дії вони пояснюють підняття цін на газ та його транспортування. Про це повідомляється на сторінці Фейсбук спільноти «Снятин».

Рух перекрито в мікрорайоні Кулачин. Частина мітингувальників тримають в руках плакати. Зокрема, на одному з них міститься напис «Допоможіть зігрітись українцям!».

Судячи з опублікованих у соцмережах фото, мітингувальники вдалися до вже «традиційного» в таких випадках методу блокування автошляхів — вони безперервно ходять пішохідним переходом, не даючи в такий спосіб автомобілям проїхати.

У коментарях в соцмережі місцеві жителі зазначають, що мітингувальників могло б бути більше, якби не Святвечір, котрий в Україні відзначають християни, котрі дотримуються юліанського календаря.

Нещодавно через здорожчання газу в Україні відбулася ще одна подібна акція — 4 січня поблизу села Засулля Лубенського району Полтавської області близько 300 людей перекрили дорогу «Київ — Харків».

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2021 року зросли ціни на газ.