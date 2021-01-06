Во время акции протеста в Снятыне, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n148706-podnyatie-cen-na-gaz-mitinguuschie-na-ivano-frankovschine-perekryli-trassu-n-10.html

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На Ивано-Франковщине в городе Снятын местные жители перекрыли автомобильную дорогу национального значения Н-10 (Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — пропускной пункт «Мамалыга»).

Такие действия они объясняют повышение цен на газ и его транспортировку. Об этом сообщается на странице Фейсбук сообщества «Снятын».

Движение перекрыто в микрорайоне Кулачин. Часть митингующих держат в руках плакаты. В частности, на одном из них можно увидеть надпись «Помогите согреться украинцам!».

Судя по опубликованным в соцсетях фото, митингующие применили уже «традиционный» в таких случаях метода блокировки дорог — они непрерывно ходят по пешеходному переходу, не давая таким образом автомобилям проехать.

В комментариях в соцсети местные жители отмечают, что митингующих могло бы быть больше, если бы не Сочельник, который в Украине отмечают христиане, придерживающиеся юлианского календаря.

Недавно из-за подорожания газа в Украине состоялась еще одна подобная акция — 4 января вблизи села Засулля Лубенского района Полтавской области около 300 человек перекрыли дорогу «Киев — Харьков».

Напомним, в Украине с 1 января 2021 года выросли цены на газ.